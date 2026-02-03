Martedì 10 febbraio il Comune di Tortona in collaborazione con il comitato locale dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia celebra il Giorno del Ricordo delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata. Il programma della giornata prevede, alle ore 10, il raccoglimento e la benedizione da parte di don Augusto Piccoli Cappellano della Polizia di Stato e di don Claudio Baldi parroco del Duomo, della corona di alloro presso il monumento adiacente a Palazzo Comunale in corso Alessandria (giardini Martiri delle Foibe); saranno presenti il Sindaco Federico Chiodi e le Autorità cittadine.

Successivamente, presso la Sala Polifunzionale Mons. Remotti, si terrà una seduta del Consiglio Comunale dei Ragazzi aperto alle scuole e alla cittadinanza con l’intervento di Claudio Debetto dell’ANVGD che porterà la sua testimonianza diretta dell’esodo.

