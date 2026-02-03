Il Giorno del Ricordo è la ricorrenza istituita nel 2004 per ricordare le vittime delle Foibe, delle deportazioni e delle esodi degli italiani dall’Istria, dalla Dalmazia e dalle Province di Fiume e Zara dopo la Seconda Guerra Mondiale mirando a preservare la memoria storica di questi eventi tragici e a onorare coloro che hanno sofferto e perso la vita durante quel periodo.

La Città di Casale Monferrato riserverà due iniziative per commemorare la tragedia delle Foibe.

Si inizierà venerdì 6 febbraio 2026 alle 18,00 presso la Ex Cappella del Castello del Monferrato, dove verrà inaugurato il percorso Espositivo: “Racconti di un esodo – La tragedia degli Italiani di Istria e Dalmazia”, a cura di Federico Cavallero e del Centro Studi e Ricerche Storiche PiemonteStoria (la mostra sarà visitabile fino al 22 febbraio 2026).

Martedì 10 febbraio 2026 alle ore 10,00 l’appuntamento sarà ai Giardini Norma Cossetto con la deposizione della corona di alloro e il discorso celebrativo del Sindaco Emanuele Capra con le Autorità Religiose e il contributo di Luca Novelli, nipote di una esule.