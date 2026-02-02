AmbraBramadiTeatro continua al Teatro Ambra di Alessandria il 7 febbraio 2026 con lo spettacolo che racconta le vicende di Ida Salgari, LA SIGNORA SANDOKAN, moglie del famoso scrittore Emilio, morto suicida nel 1911.

Salgari lascia Ida ricoverata nel Regio Manicomio, reparto indigenti. Ed è proprio dalla sua stanza spoglia del manicomio di via Giulio in Torino, che Ida Peruzzi Salgari apprende come suo marito si sia inflitto una morte orrenda, ed è da lì che grida e implora, minaccia e prega, raccontando ad un’infermiera le vicende del suo matrimonio, da Verona a Torino, le gioie soffocate dalla fatica e dalla povertà, i tradimenti subiti.

Delicato e viscerale, così è il racconto della vicenda umana di Ida, che Mariangela Santi, regista dalla sensibilità attenta, sempre rivolta al mondo femminile, ha portato in scena traendo spunto dal racconto di Osvaldo Guerrieri, regalando un intenso ritratto di donna.

Una storia d’amore e gelosia, di egoismo e solitudine, di disperazione, che trova in Paola Sperati un’interprete di grande forza espressiva.

Le donne ne sanno sempre più degli uomini, e ne sanno persino più di quanto i loro uomini sappiano di se stessi. Ida Salgari sapeva molto di suo marito, certo molto più di quanto sappiamo noi sullo scrittore di Sandokan, del Corsaro Nero, I Pirati della Malesia e centinaia di altri racconti che hanno reso immortale lo scrittore veronese.

Regia originale: Mariangela Santi, riadattato da Silvia Perosino. Con Paola Sperati.



La stagione è organizzata dal D.L.F. Alessandria-Asti in collaborazione col Teatro della Juta, realizzata con il sostegno della Regione Piemonte e in collaborazione con il Comune di Alessandria.



NOTA: Sabato 14 febbraio lo spettacolo La Soffitta di Mattia Silvani verrà sostituito da MISTO FANTASIA, varietà comico, cabaret, improvvisazione con Davide Fabbrocino, Mattia Silvani, Pietro Della Casa e con la partecipazione di Valentina Ciampi. (Ore 21).

Biglietteria: Posto Intero: € 12; Posto ridotto: € 10 (Soci DLF, Soci Unitre Alessandria, Over 65, Under 12, possessori di biglietti del Teatro della Juta)

Vendita Biglietti: Nei giorni di spettacolo a partire dalle ore 20 presso la cassa del teatro;

prevendita presso la segreteria DLF Alessandria-Asti Lun/Ven 9.00/12.00 15.00/18.00 (Viale Brigata Ravenna 8 – Alessandria)