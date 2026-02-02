Il Comandante Pappalardo è originario di Palermo, dove si è laureato in Ingegneria civile idraulica,

è coniugato e padre di tre figli. Vanta una lunga esperienza nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in

quanto ha prestato servizio sin dal 1995 in svariate sedi: Genova, Catania, Asti, Roma e Savona, svolgendo

diversi incarichi sino a Vicario dei Comandi di Asti e Savona. Ha partecipando a molte emergenze Nazionali:

terremoto Umbria e Marche nel 1997, alluvione della Versilia nel 1998, terremoto dell’Aquila nel 2009,

emergenza profughi del 2011, terremoto dell’Emilia-Romagna nel 2012 e dell’Italia centrale nel 2016-2017.

Il 01 gennaio 2018 è stato promosso Dirigente ed è stato nominato Comandante, prima a Sondrio e

successivamente ad Imperia, dove ha mantenuto l’incarico sino al 31 gennaio 2026.

Nell’assumere l’incarico di questa vasta ed operosa Provincia il nuovo Comandante ringrazia il

predecessore, l’Ingegnere Giuseppe Calvelli, per il gravoso impegno che ha sostenuto nel reggere due

Comandi VVF in contemporanea. Ma ringrazia soprattutto il personale di Alessandria che, nonostante le

croniche carenze di organico, con costante impegno e sacrificio ha mantenuto sempre alto il livello di

efficienza del Comando, nelle molteplici attività dei Vigili del Fuoco in questa sede.

Correlati