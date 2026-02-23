Novi Ligure – Un uomo di 35 anni è stato identificato e denunciato dai Carabinieri della locale Compagnia dopo avere messo a segno una rapina ai danni di un negozio situato nel centro cittadino.

L’episodio si è verificato durante la giornata di sabato, momento verosimilmente scelto strategicamente dall’autore del reato con l’intento di mimetizzarsi tra i passanti del consueto passeggio del fine settimana.

Approfittando di un momento di isolamento all’interno dell’attività commerciale, in cui era presente esclusivamente la commessa, il malvivente è entrato in azione aggredendo la donna. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, l’uomo avrebbe spintonato la vittima facendola cadere a terra per poi dirigersi rapidamente verso la cassa e asportare il denaro contante contenuto all’interno. Subito dopo il colpo, il rapinatore si è dileguato nelle vie limitrofe.

Sul posto è intervenuta una pattuglia dei Carabinieri, allertata per prestare soccorso alla dipendente, che, nonostante la dinamica dell’evento, la caduta e lo stato di shock, non ha riportato lesioni gravi.

I Carabinieri hanno immediatamente avviato un’attività investigativa mirata a rintracciare il responsabile, avvalendosi delle testimonianze raccolte sul luogo e, soprattutto, dell’analisi delle immagini registrate da una telecamera di sorveglianza di un negozio adiacente.

Grazie a questi elementi, i Carabinieri sono riusciti a ricostruire i movimenti del sospettato e a risalire alla sua identità. L’uomo, un 35enne residente nel novese, disoccupato e con precedenti penali, è stato rintracciato e denunciato. Dovrà ora rispondere del reato di rapina.