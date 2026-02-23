Accolto in Sala Berri dall’assessore alla cultura Marialuisa Ricotti e dalla vice presidente della biblioteca Elisa Bassi, sabato 21 il prof. Roberto Delconte, primo Autore 2026 della serie di Appuntamenti già programmati dalla Commissione della biblioteca ‘Sandro Castelli’, ha presentato il suo ultimo libro dall’intrigante titolo: “si vive solo tre volte…”.
Si tratta di un romanzo-diario in cui l’autore registra pensieri, incontri, fatti, esperienze, emozioni, che stimolano riflessioni nei lettori. Un viaggio interiore declinato sulla quotidianità, scritto con grande scioltezza narrativa, che ci aiuta a comprendere meglio il mondo in cui viviamo.
A Castelnuovo Scrivia Roberto Carlo Delconte ha presentato il suo ultimo libro sulla Società di oggi
Accolto in Sala Berri dall’assessore alla cultura Marialuisa Ricotti e dalla vice presidente della biblioteca Elisa Bassi, sabato 21 il prof. Roberto Delconte, primo Autore 2026 della serie di Appuntamenti già programmati dalla Commissione della biblioteca ‘Sandro Castelli’, ha presentato il suo ultimo libro dall’intrigante titolo: “si vive solo tre volte…”.