Pontestura – Prosegue l’impegno dell’Arma dei Carabinieri per la diffusione della cultura della legalità tra i più giovani. Nell’occasione, è stato il Luogotenente Roberto Grassi, Comandante della locale Stazione, a tenere un incontro presso la scuola media locale per dialogare con gli studenti delle classi secondarie, con i quali ha approfondito tematiche d’attualità quali il bullismo e i pericoli legati all’uso improprio dei social network, sottolineando l’importanza del rispetto delle regole del vivere civile.

Gli alunni hanno mostrato vivo interesse, ponendo domande sulle responsabilità penali e sulla sicurezza digitale.

Una pattuglia è rimasta a disposizione all’esterno dell’istituto per illustrare i compiti quotidiani svolti dai Carabinieri sul territorio, consolidando il legame di fiducia tra istituzioni e giovani cittadini.