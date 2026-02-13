Ticineto – Si è tenuto presso la scuola media locale un incontro dedicato alla diffusione della cultura della legalità, che ha visto come protagonista il Luogotenente Antonio Narcisi, Comandante della locale Stazione dei Carabinieri.

L’iniziativa ha coinvolto attivamente gli studenti in un dibattito focalizzato sul rispetto delle regole di civile convivenza e sulla prevenzione di fenomeni critici tra i giovanissimi. Particolare attenzione è stata rivolta al tema del bullismo e del cyberbullismo, analizzando l’impatto dei social network nelle relazioni interpersonali e i rischi connessi a un uso non consapevole della rete.

Durante la lezione, i Carabinieri hanno approfondito le conseguenze derivanti dall’uso di droghe e l’importanza della sicurezza stradale, sollecitando i ragazzi a mantenere comportamenti responsabili. È stato inoltre trattato il delicato argomento dell’introduzione di armi negli istituti scolastici, alla luce dei recenti e tragici eventi, ribadendo il divieto del porto di armi e di strumenti atti a offendere e la necessità di essere in prima persona promotori della sicurezza all’interno dell’ambiente scolastico.

Numerosi i quesiti degli alunni, a sottolineare come la presenza dei Carabinieri nelle scuole possa rappresentare un punto di riferimento per la tutela della collettività e la prevenzione della devianza giovanile.