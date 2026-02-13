TORTONA – Trasformare i banchi di scuola in un set e gli studenti in professionisti dell’immagine. È questo l’obiettivo di “Con occhi diversi”, l’iniziativa curata dall’associazione Distretto Cinema che ha coinvolto cinquanta alunni di Tortona in un percorso formativo dedicato al linguaggio cinematografico e all’animazione.

Il progetto si inserisce nell’ambito del CIPS (Cinema e Immagini per la Scuola), il Piano nazionale di educazione all’immagine promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. L’iniziativa, completamente gratuita, mira a fornire alle nuove generazioni gli strumenti critici e tecnici per navigare nel mondo dei media contemporanei.

Sotto la guida di esperti del settore attivi sul territorio piemontese, i bambini hanno potuto sperimentare ogni fase della filiera produttiva. In particolare, le classi terze della scuola primaria “Corso Romita” hanno affrontato un percorso creativo completo: dall’ideazione del soggetto e del disegno dei personaggi fino alla realizzazione tecnica dell’animazione.

«Con il progetto ‘Con occhi diversi’ abbiamo voluto trasformare le aule in laboratori creativi, offrendo a studenti e docenti gli strumenti per decodificare il linguaggio delle immagini dall’interno – dichiara Fulvio Paganin, presidente di Distretto Cinema – Grazie al sostegno dei Ministeri, dimostriamo come il cinema possa essere una materia viva e accessibile, capace di stimolare il pensiero critico e la collaborazione sin dai primi anni di scolarizzazione».

L’iniziativa non si è limitata alla teoria, ma ha puntato sulla pratica del “fare cinema”. I giovani partecipanti hanno acquisito la consapevolezza necessaria per passare da fruitori passivi a piccoli autori consapevoli.

«L’obiettivo di Distretto Cinema è accorciare le distanze tra il mondo dei professionisti piemontesi e l’universo scolastico – conclude Paganin – Vedere l’entusiasmo dei bambini nel ‘pensare’ e realizzare un’opera conferma quanto il cinema sia un linguaggio universale, capace di valorizzare il talento di ciascuno».

L’Associazione Distretto Cinema, con sede a Torino, è da anni impegnata nella promozione della cultura cinematografica e nell’organizzazione di iniziative di rilievo internazionale, tra cui il festival Contemporanea. Attraverso progetti educativi come “Con occhi diversi”, l’associazione consolida il proprio ruolo di cerniera tra la produzione cinematografica professionale e il tessuto sociale del territorio.