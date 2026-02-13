DOMENICA 15 FEBBRAIO dalle 9.30 alle 12.30 la SOMS di Novi Ligure apre le proprie porte per un incontro gratuito e imperdibile: “DAL PRIMO PIANTO AI PRIMI PASSI: SOLUZIONI E SUGGERIMENTI PER NEONATI SERENI” un appuntamento divulgativo di alto profilo medico-scientifico, pensato appositamente per mamme e papà di neonati e lattanti, che affronterà i piccoli problemi di salute quotidiani con consigli pratici e soluzioni concrete per garantire il benessere dei più piccoli.

A guidare i partecipanti un team di eccellenza: la dr.ssa Paola Cerutti, pediatra specializzata in gastroenterologia pediatrica e agopuntura, esperta in Medicina Integrata, la dot.ssa Margherita Mascherini, osteopata specialista in osteopatia pediatrica e neonatale con esperienza pluriennale nello sport giovanile. Ad arricchire l’incontro, un’ostetrica che da anni lavora con mamme e bambini nei primi giorni di vita ed una fisioterapista specializzata in problemi posturali pediatrici.

L’evento è aperto a soci e amici dei soci; se volete, portate i vostri bimbi; troverete un ambiente tranquillo e accogliente e uno spazio a loro dedicato. Non perdete questa occasione unica per chiarire dubbi e scoprire strategie efficaci: la salute dei vostri piccoli merita il meglio.

Per ulteriori informazioni contattateci all’ indirizzo email: somsnovi@hotmail.com