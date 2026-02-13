In occasione della Festa di San Valentino, sabato 14 febbraio dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17, il Museo Civico del Lucus Bormani di Diano Marina sarà visitabile da tutte le coppie al costo di un solo biglietto per due.
I nostri visitatori avranno modo di riscoprire la lunga storia del Golfo Dianese, dal Paleolitico al Risorgimento, attraverso un percorso museale con oltre 800 reperti tra materiali archeologici, documenti, cimeli storici e minerali provenienti da tutto il mondo.
Vi aspettiamo per un appuntamento unico, aperto a tutti coloro che si vogliono bene, lungo oltre 100.000 anni!
Gli eventi sono organizzati in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Diano Marina.
Per informazioni e prenotazioni:
Museo Civico del Lucus Bormani, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, 18013 Diano Marina (IM), Tel. +39 0183.497621, museodiano@istitutostudiliguri.191.it, www.iisl.it.
Il Museo è anche su Facebook, Instagram e Telegram.
Tariffe: intero € 5,00; ridotto € 3,00; scuole primarie e secondarie € 2,00 visite guidate e laboratori € 4,00.
Orario Museo: martedì 9-14; mercoledì-venerdì 9-12/15-17; sabato 10-12/15-17.