La notizia arriva come una meteora ed è confermata da quello che è accaduto recentemente ad un paio di tortonesi. Da qualche tempo, oramai, sempre più persone ricevono messaggi o post invitanti di belle donne seminude: almeno un paio di tortonesi hanno risposto a questi inviti utilizzando il mezzo informatico ed in particolare i Social, lanciando epiteti all’indirizzo di queste donne usando parole offensive, o anche solo legate al mestiere della prostituta. Ebbene è accaduto che qualcuna di queste donne semivestite in maniera provocante abbia pensato di salvare lo screenshot del commento sui Social e denunciare il fatto alla Polizia Postale che attraverso internet è riuscita a risalire alla persona che lo aveva scritto che è stata portata in Tribunale con l’accusa di diffamazione.

Si tratta di un reato penale che anche nel caso in cui venisse riconosciuta la provocazione (com’è avvenuto per un tortonese) rimane comunque il risarcimento danni che solitamente viene chiesto (e spesso quantificato) in alcune migliaia di euro. Va detto inoltre, che, anche nel caso in cui la vittima venisse completamente assolta, i giudici, purtroppo, sempre più spesso tengono a compensare le spese legali, anche nel caso si riuscisse ad avere completamente ragione (cosa molto difficile perché il risarcimento del danno viene quasi sempre ammesso) e il caso venisse completamente archiviato, il malcapitato è costretto a pagare le spese del proprio avvocato.

Molte di questi inviti, quindi potrebbero nascondere una vera e propria trappola da parte di chi li fa, provocando i malcapitati a rispondere con offese sui Social, facendo il “gioco” dell’eventuale provocatrice che a questo punto potrà adire a vie legali chiedendo un sostanzioso risarcimento danni.

Fate quindi attenzione a quello che scrivete sui Social, Facebook e gli altri, ma non solo in questi casi, ma in tutto quello che scrivete, perché offendere pubblicamente qualcuno è reato e anche penale e una semplice frase scritta senza pensarci rischia di essere deleteria per voi e per la vostra famiglia.