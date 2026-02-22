Doppio intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona nel pomeriggio di oggi, domenica 22 febbraio, Verso le 16 i pompieri sono stati chiamati per una perdita d’acqua in un palazzo che stava allagando il locale. Neppure il tempo di ultimare l’intervento che sono stati chiamati per intervenire in un incendio che si era verificato a 200 metri di distanza, al pianterreno di un’abitazione in via XI febbraio nei locali lavanderia dove erano custodite anche alcune batterie e pannelli vari. Il contatore, secondo la prima sommaria ricostruzione ha avuto un corto circuito e ha incendiato parte del materiale, per fortuna e grazie anche al tempestivo intervento dei pompieri solo una lavatrice e altri oggetti. La casa per fortuna non è stata dichiarata inagibile ma l’impianto elettrico è stato fortemente danneggiato e gli abitanti sono rimasti senza energia elettrica. Da aggiungere anche ai danni, non di poco conto provocati dal fumo ai piani superiori.

Prima di questi due interventi i Vigili del Fuoco erano intervenuti a Carezzano per aprire un’auto: l’uomo aveva lasciato le chiavi sul quadro elettrico.