Venerdì 16 gennaio 2026 alle 18.00, al Teatro dell’Opera del Casinò, l’Orchestra Sinfonica di Sanremo propone il concerto “Capricci, intrighi e seduzioni. Ouverture, arie e duetti”, un viaggio appassionante tra le opere di Wolfgang Amadeus Mozart e Gioachino Rossini, protagonisti assoluti della scena lirica tra la fine del Settecento e i primi decenni dell’Ottocento.

In questo periodo l’opera italiana conquista l’Europa: da Parigi a Vienna, da Berlino a San Pietroburgo, si canta in italiano secondo il modello della scuola napoletana. Il teatro musicale diventa spettacolo popolare e impresa economica, dominato dal carisma dei cantanti e dal gusto mutevole del pubblico, spesso più attratto dal virtuosismo vocale che dalla raffinatezza della scrittura. In questo contesto si affermano Mozart e Rossini, diversi per temperamento e linguaggio, ma entrambi capaci di coniugare immediatezza teatrale e profondità musicale.

Il concerto, sotto la direzione del M° Gerardo Felisatti, proporrà un’alternanza di ouverture, arie e duetti tratti dalle opere sottoelencate, affidati all’interpretazione del soprano Giulia Mazzola e del basso-baritono Burak Bilgili.

Il concerto si aprirà con Il Barbiere di Siviglia di Rossini, opera che, dopo un clamoroso fiasco alla prima romana del 1816, conquistò rapidamente il pubblico diventando uno dei titoli più amati di sempre.

A seguire Le nozze di Figaro di Mozart; un’opera – che non ha bisogno di presentazioni – che racconta gli intrighi e le peripezie di una giornata nella vita dei servi Figaro e Susanna, offrendo una commedia di straordinaria finezza psicologica.

Il programma prosegue con Don Giovanni, dove Mozart fonde commedia e dramma in una delle opere più rivoluzionarie della storia del teatro musicale.

A chiudere il concerto, ancora Rossini con l’Ouverture de Il Signor Bruschino e arie e duetti tratti da Il turco in Italia, dramma buffo rappresentato alla Scala nel 1814. Qui la tradizione comica napoletana si fa più sottile e allusiva: il marito ingenuo, la moglie capricciosa e il seduttore straniero diventano strumenti di una satira raffinata sui costumi e sui sentimenti, tra irresistibile brio musicale e grande senso teatrale.

Biglietti e abbonamenti sono disponibili anche presso la cassa del Teatro del Casinò a partire da un’ora prima dell’inizio di ogni concerto oppure on line su www.sinfonicasanremo.it