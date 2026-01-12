Dal 15 al 20 gennaio l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Alessandria celebra Sant’Antonio Abate, Santo Patrono del Presidio Civile “Santi Antonio e Biagio”, con una settimana di appuntamenti che intrecciano valori, cura, ricerca e comunità. L’edizione 2026 propone momenti di riflessione, condivisione e riconoscimento del lavoro quotidiano svolto all’interno e attorno all’AOU AL.

Il calendario di appuntamenti si apre giovedì 15 gennaio alle ore 15 con l’incontro “Le persone per le persone: il volontariato al servizio del paziente”, in programma nel Salone di Rappresentanza dell’AOU AL. Un’occasione per valorizzare il ruolo del volontariato in ambito sanitario e per la firma del protocollo di intesa tra l’AOU AL, la Diocesi di Alessandria e la Fondazione Solidal ETS.

Venerdì 16 gennaio, sempre nel Salone di Rappresentanza dalle 17, l’attenzione sarà dedicata al tema “La cura, insieme, fino alla fine”, con un focus sulle cure palliative e il contributo di professionisti sulle attività del Centro Studi “Cura e Comunità” per le Medical Humanities del DAIRI, di associazioni e realtà impegnate sul territorio, tra cui Fondazione Luce per la Vita, Associazione Stare bene insieme e Associazione Fulvio Minetti. La giornata si concluderà con la proiezione del documentario “In ultimo”, prodotto da La Sarraz Pictures, che verrà introdotto dal regista Mario Balsamo.

La giornata di sabato 17 gennaio, Festa di Sant’Antonio Abate, rappresenta il momento più solenne delle celebrazioni. Alle ore 10 è prevista la Santa Messa nella Chiesa dei Santi Antonio e Biagio del Presidio Civile, seguita, nel Salone di Rappresentanza, dalla Cerimonia del Grazie con la consegna degli attestati ai donatori, delle benemerenze ai dipendenti che hanno concluso il servizio nel 2025 e dalla proclamazione dei Primari Emeriti, con al termine un momento conviviale.

Domenica 18 gennaio spazio alla valorizzazione del patrimonio culturale: dalle ore 10 presso il Presidio Riabilitativo “Teresio Borsalino (Piazzale Ravazzoni, 3) sarà possibile visitare la Chiesa di Ignazio Gardella, con i volontari della Delegazione di Alessandria del FAI.

Lunedì 19 gennaio le celebrazioni si spostano nella sede di Confindustria Alessandria con un evento interamente dedicato alle attività di ricerca del Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione (DAIRI), diretto da Antonio Maconi. Dopo aver assistito alla presentazione dei progetti che hanno partecipato ai bandi, finanziati da Confindustria Alessandria, Fondazione Viva e Solidal per la Ricerca, ci sarà la consegna dei rispettivi Premi della Ricerca. In particolare, verranno consegnati il Premio Confindustria per il “Miglior progetto di ricerca delle professioni sanitarie del comparto” in memoria di Maria Rosa Monaco, il Premio Fondazione VIVA DAIRI for YOUNG per il “Miglior Paper – articolo pubblicato nell’anno 2023, con affiliazione dell’AOU AL o dell’ASL AL da ricercatori di età inferiore ai 40 anni” e il Premio Solidal per la Ricerca per il “Miglior paper in memoria del dott. Nicola Giorgione”.

La settimana si concluderà martedì 20 gennaio con l’incontro “La ricerca delle Professioni Sanitarie: origini, reti ed evidenze per il sistema salute”, dedicato al ruolo scientifico delle professioni sanitarie, a partire dall’esperienza del Centro Studi Ricerca delle Professioni Sanitarie (CeRProS) del DAIRI, alla governance della ricerca e alle buone pratiche capaci di generare impatto e costruire sinergie per il futuro.