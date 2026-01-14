Venerdì 16 gennaio, dalle ore 10:00, Tortona accende il futuro con il passaggio della Fiamma Olimpica Milano Cortina 2026,l.

Per ragioni di ordine e sicurezza pubblica, la Questura di Alessandria ha disposto alcune modifiche necessarie lungo tutto il percorso dell’evento.

📍 IL PERCORSO INTERESSATO

Partenza da Corso Don Orione (altezza SS per Genova), Piazza Roma, Piazza Cavallotti, Via Emilia fino all’ingresso di SS per Voghera.

👉 Vieni ad accoglierla lungo il percorso e condividi questo momento storico con la città.

✨ Tortona ti aspetta per vivere insieme i valori dello sport e della comunità.