Venerdì 16 gennaio, dalle ore 10:00, Tortona accende il futuro con il passaggio della Fiamma Olimpica Milano Cortina 2026,l.
Per ragioni di ordine e sicurezza pubblica, la Questura di Alessandria ha disposto alcune modifiche necessarie lungo tutto il percorso dell’evento.
IL PERCORSO INTERESSATO
Partenza da Corso Don Orione (altezza SS per Genova), Piazza Roma, Piazza Cavallotti, Via Emilia fino all’ingresso di SS per Voghera.
Vieni ad accoglierla lungo il percorso e condividi questo momento storico con la città.
Tortona ti aspetta per vivere insieme i valori dello sport e della comunità.