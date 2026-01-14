Regione Piemonte, Comune di Acqui Terme e organizzazioni sindacali fanno fronte comune a tutela dei lavoratori e del territorio. Al termine del tavolo di confronto convocato dal vicepresidente e assessore al Lavoro della Regione Piemonte, Elena Chiorino, al quale hanno partecipato il sindaco di Acqui Terme Danilo Rapetti, il consigliere regionale Marco Protopapa e le rappresentanze sindacali di Filcams CGIL e UILTuCS Alessandria, a seguito dell’avvio delle procedure di licenziamento da parte di Pater, istituzioni e parti sociali assumono una posizione unitaria e senza ambiguità: chiedere la revoca dei licenziamenti.

Regione Piemonte e Comune di Acqui Terme condividono pienamente la posizione dei sindacati e si uniscono alla richiesta di ritiro dei licenziamenti, ribadendo la volontà di lavorare in modo costruttivo per una soluzione che tenga insieme continuità del servizio, tutela occupazionale e futuro del territorio.

«Le istituzioni sono e resteranno al fianco dei lavoratori e del territorio acquese, che restano priorità assoluta – dichiarano congiuntamente Regione, Comune di Acqui Terme e sindacati – ma è altrettanto chiaro che non possiamo accettare alcuna forzatura».

Regione e Comune confermano il pieno supporto alla realtà di Acqui Terme, territorio che non può e non merita di essere penalizzato.

E proprio in questo quadro si inserisce anche la presenza del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ad Acqui Terme nella giornata di venerdì alle ore 14:30, per un incontro in Comune finalizzato ad approfondire direttamente la vertenza: un gesto concreto che testimonia l’attenzione massima della Regione per questa situazione, per i lavoratori coinvolti, per le loro famiglie e per il futuro del territorio.

«Il lavoro non è una variabile negoziale – prosegue la nota – e non può essere usato come leva di pressione. La responsabilità di un’impresa si misura anche dalla capacità di contribuire alla tenuta economica e sociale dei territori in cui opera».

Regione Piemonte, Comune di Acqui Terme e sindacati confermano infine la massima disponibilità a proseguire il confronto, con determinazione, serietà e senso delle istituzioni, nell’interesse esclusivo del territorio, dei lavoratori e delle loro famiglie.