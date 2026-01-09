Tortona si prepara a vivere uno dei momenti più significativi del cammino verso i Giochi Olimpici Invernali MilanoCortina 2026. Venerdì 16 gennaio la Fiamma Olimpica attraverserà la città, segnando l’ultima tappa piemontese prima del passaggio in Lombardia. Un evento di grande valore simbolico, istituzionale e sportivo, destinato a coinvolgere l’intera comunità.



Per accompagnare questo appuntamento straordinario, il Comune di Tortona ha promosso il progetto “Tortona accende il futuro”, un’iniziativa pensata per coinvolgere attivamente scuole, famiglie e cittadini in un’esperienza collettiva ispirata ai valori dello sport, della partecipazione e del senso di comunità. Il passaggio della Fiamma diventa così non solo un momento celebrativo, ma anche un’occasione educativa e culturale capace di lasciare un segno duraturo nel tessuto cittadino.



La Fiamma Olimpica farà il suo ingresso in città a partire dalle ore 10:00 di venerdì 16 gennaio. Il percorso avrà inizio dalla Strada Statale dei Giovi, all’altezza della rotonda ASMT, proseguirà lungo Corso Don Orione e Via Emilia, per concludersi sulla Strada Statale per Voghera, presso la rotonda Oasi. Il tracciato completo sarà consultabile anche attraverso una mappa online, disponibile sui canali ufficiali del Comune.



Lungo il percorso saranno individuati alcuni punti di accoglienza dedicati al pubblico e alle scuole aderenti, dove sarà possibile assistere al passaggio della Fiamma in sicurezza e con una buona visibilità. Tra le aree suggerite figurano il piazzale antistante il Santuario della Madonna della Guardia, Piazza Malaspina, Piazza Duomo, la piazzetta di Palazzo Guidobono, Largo Carabinieri d’Italia in prossimità della Caserma dei Carabinieri e la rotonda tra Via Emilia e Via Sacro Cuore, nella zona del Centro Commerciale Oasi. Nei giorni precedenti all’evento, il Comune fornirà indicazioni operative dettagliate alle scuole e a tutte le realtà coinvolte.



Il passaggio della Fiamma Olimpica rappresenta per Tortona un’occasione unica: non soltanto un evento sportivo di rilevanza internazionale, ma un momento di condivisione capace di unire generazioni diverse intorno a valori universali come il rispetto, l’amicizia, la speranza e lo spirito di squadra. Con il progetto “Tortona accende il futuro”, l’Amministrazione comunale intende trasformare questo appuntamento in un’esperienza realmente partecipata, in grado di rafforzare il senso di appartenenza e di comunità.



Ulteriori aggiornamenti di carattere organizzativo saranno resi noti nei prossimi giorni attraverso il sito istituzionale e i canali ufficiali del Comune di Tortona.

