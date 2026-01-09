Si ricorda che il rinnovo degli abbonamenti parcheggio per l’anno in corso avverrà in due momenti diversi a seconda delle necessità.

1) Gli utenti già in possesso di un abbonamento valido per l’anno 2025 e che non hanno necessità di cambio targa, beneficeranno di una proroga automatica fino al 31 gennaio 2026 e comunque fino all’assegnazione della gara della sosta.

2) Per gli utenti che dovranno richiedere un nuovo abbonamento e per coloro che dovranno effettuare un cambio targa dovranno presentare la propria domanda esclusivamente tramite la piattaforma HyperSIC – Servizi Online, accessibile mediante autenticazione con identità digitale (SPID, CIE ID o altri sistemi abilitati) al Link: https://servizionline.comune.alessandria.it/cmsalessandria/portale/contactcenter/elencopratiche.aspx?CCAT=ZZZZ.

È attivo anche un servizio di assistenza presso l’Ufficio Info-Mobilità, che osserverà il seguente orario di apertura: lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00.