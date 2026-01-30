Le Fiamme Gialle della Compagnia di Casale Monferrato hanno concluso una complessa attività di polizia

economico-finanziaria che ha permesso di constatare come una società sportiva dilettantistica, nota per la

disciplina sportiva del paracadutismo, ha fatto un uso distorto della sua veste associativa al fine di beneficiare

indebitamente delle agevolazioni fiscali previste per gli enti non commerciali.

L’operazione si è concretizzata con la verifica delle condizioni solidaristiche e di utilità sociale dichiarate, il

rispetto del divieto di distribuzione, anche indiretta, degli utili previsto da statuto, nonché dei requisiti richiesti

per fruire delle agevolazioni fiscali previste per gli enti no-profit.

L’attività ispettiva ha portato al recupero a tassazione di elementi positivi di reddito non dichiarati pari a circa

3.195.000 euro per gli anni 2021, 2022 e 2023, dati in gran parte da decolli aerei e da lanci paracadutistici in

tandem non registrati, nonché alla denuncia alla Procura della Repubblica di Vercelli del responsabile per

omessa e infedele dichiarazione ai fini imposte dirette e I.V.A.

Le inadempienze riscontrate, inoltre, sono state segnalate all’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile e all’Ente

Nazionale per l’Assistenza al Volo.

L’operazione, svolta congiuntamente a funzionari dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Alessandria ed ai

Carabinieri del N.I.L. e del N.A.S. di Alessandria, ha permesso, tra l’altro, di scoprire irregolarità in materia di

salute e sicurezza sul lavoro inerenti alla struttura dedicata al locale bar, in conseguenza delle quali è stato

emesso un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, nonché di addivenire al sequestro di

alimenti in cattivo stato di conservazione e la conseguente cessazione dell’esercizio di somministrazione alimenti

e bevande.

Deferita, altresì, una persona alla competente A.G. e contestate sanzioni per un importo complessivo di 7.264

euro.

Si evidenzia che il procedimento penale instaurato verte ancora nella fase delle indagini preliminari e che la

responsabilità dell’indagato sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna

Il servizio svolto testimonia l’impegno profuso dalla Guardia di Finanza – quale forza di polizia economico finanziaria – nel contrasto dei fenomeni di evasione ed elusione fiscale che, oltre a costituire una grave

violazione in sé, consentono di conseguire indebiti vantaggi fiscali di cui non beneficiano coloro che operano nel

rispetto delle regole e del mercato.

Correlati