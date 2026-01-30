È stata presentata la relazione sull’attività svolta nel 2025 dalla Consulta Associazioni di Volontariato (CAV) di Tortona, che restituisce il quadro di un anno particolarmente ricco di progettualità condivise, partecipazione e collaborazione tra le realtà del volontariato cittadino.

Relazione attività Consulta Associazioni di Volontariato 2025

La CAV di Tortona anche nel 2025 ha condiviso significative progettualità finalizzate a promuovere

i valori del volontariato.

A partire dal mese di gennaio il Direttivo ha proposto all’Assemblea una serie di incontri per

consolidare la collaborazione tra gruppi affini ed omogenei di Associazioni e creare iniziative

condivise e rispondenti agli interessi della Comunità (riunioni del Direttivo in data 21 e 28 gennaio

2025).

Il percorso “Creare sinergie per fare bene il bene, con lo scopo di innovare, condividere, crescere e

migliorarsi” realizzato in collaborazione con la moderatrice Silvia Terrenghi, ha riscontrato ampia

partecipazione ed interesse da parte dell’Assemblea, che si è riunita per la prima riunione il

13/02/2025.

Le Associazioni hanno creato tavoli di lavoro e attraverso la compilazione di questionari mirati

hanno condiviso utili spunti e informazioni per definire le linee della successiva progettazione di

iniziative finalizzate a coinvolgere famiglie e giovani.

A tal proposito per la prima volta, nel mese di maggio, è stato realizzato un Open day del

Volontariato, in occasione del quale sono stati somministrati circa ottanta questionari per

comprendere gli interessi e le aspettative delle persone in relazione alle attività di volontariato.

Dal mese di giugno Direttivo ed Assemblea della CAV sono stati impegnati per la programmazione

e progettazione dell’annuale Giornata del Volontariato, che si è tenuta in Piazza Duomo il 4

ottobre dedicata alla Pace e alla Speranza, in occasione degli 800 anni del cantico delle Creature.

Nel 2025 la CAV ha visto l’adesione di ulteriori membri, la Fondazione San Martino Antiusura e.t.s.

espressione della Caritas Diocesana di Tortona e l’Associazione A Casa con Voi, accolti

all’unanimità dall’Assemblea.

La CAV partecipa puntualmente alle riunioni del Tavolo Provinciale delle Consulte del Volontariato

con cui condivide progetti ed iniziative; inoltre nel 2025 si è insediata la Consulta Comunale per le

Pari Opportunità e la non Discriminazione, che vede la partecipazione di numerose Associazioni

della CAV, chiamate a progettare e condividere percorsi di promozione dei valori e principi per

sostenere la parità di genere, in particolare tra i giovani.

Nel corso dell’anno le Associazioni della CAV sono state inoltre coinvolte nella prosecuzione del

percorso Comune Amico della Famiglia, nel progetto Benessere Anziani, nella realizzazione di

eventi realizzati nell’ambito della RicercAzione, realizzati dal Comune di Tortona e invitati dal

Derthona Basket a presidiare punti informativi e promozionali in occasione delle partite casalinghe

alla Nova Arena.

Anche il 2025 si è concluso con il progetto “Pacchettando” presso Tigotà, realizzato grazie agli

studenti del Liceo che hanno garantito la copertura dei turni, permettendo di raccogliere fondi da

destinare a favore del Mercato della Solidarietà per il sostegno di famiglie fragili.

La CAV ha concluso l’anno aderendo al progetto della Delegazione FAI di Tortona, per il restauro

conservativo dell’Oratorio di San Rocco, promuovendo un concerto benefico insieme

all’Associazione Lyricum, che si è tenuto nei locali del Circolo di lettura ed è stata anche occasione

per il tradizionale scambio di auguri.

Ringrazio tutti per il grande impegno, ma soprattutto per l’entusiasmo con cui i volontari della CAV

accolgono ogni nuova progettualità che viene proposta.

Tortona, 28 gennaio 2026

La Presidente

F.to Pia Camagna