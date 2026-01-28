Bassignana – Una serata dedicata alla prevenzione e alla consapevolezza quella svoltasi ieri presso il Centro di Cultura. Al centro dell’incontro, il delicato tema della prevenzione di furti e truffe, un fenomeno che continua a colpire le fasce più vulnerabili della popolazione.

L’evento, condotto dal Brigadiere Capo Andrea Zucconi, ha visto la partecipazione attiva delle massime autorità locali e di una rappresentanza significativa della comunità, confermando quanto il bisogno di sicurezza sia sentito sul territorio.

Ai lavori ha preso parte il Sindaco di Bassignana, Massimo Barbadoro, insieme a figure di riferimento per la vita sociale del paese: il parroco Don Raoul, la dottoressa Martina Amerio (medico di famiglia locale) e i rappresentanti dell’AVIS di Bassignana.

Particolarmente rilevante è stata la presenza della Croce Rossa, con una delegazione guidata da Valeria Ghelleri, Presidente del Comitato di Alessandria. Durante il suo intervento, la Presidente ha riportato un episodio inquietante quanto attuale: un tentativo di truffa messo in atto da un malvivente che indossava proprio l’uniforme della Croce Rossa per guadagnarsi la fiducia delle vittime.

I cittadini hanno partecipato con attenzione al dibattito, ponendo domande e condividendo preoccupazioni. Il Brigadiere Capo Zucconi ha illustrato le tecniche più comuni utilizzate dai malintenzionati, ribadendo l’importanza di non abbassare mai la guardia, specialmente davanti a sconosciuti che si presentano sotto mentite spoglie (forze dell’ordine, tecnici o operatori sanitari).

“La prevenzione parte dalla conoscenza dei rischi e dalla rete di vicinato”, è stato il messaggio chiave della serata.

Dato il successo dell’incontro e l’interesse dimostrato dai presenti, è stata già avanzata la richiesta di replicare l’appuntamento per permettere a un numero ancora maggiore di residenti di apprendere le strategie di difesa contro i crimini predatori.