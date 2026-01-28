Prosegue il percorso avviato nei mesi scorsi dal Consorzio Bacino Alessandrino e dal Comune di Alessandria, in collaborazione con AMAG Ambiente, per migliorare la qualità della raccolta differenziata e promuovere comportamenti più consapevoli nella gestione dei rifiuti e del rispetto del decoro urbano.

Nell’ambito del programma di comunicazione e sensibilizzazione promosso sul territorio, nel mese di febbraio prende il via una serie di incontri pubblici rivolti alla cittadinanza: momenti di informazione e confronto diretto sui temi considerati prioritari per incrementare la percentuale di rifiuti differenziati raccolti in città.

Durante le serate sarà possibile approfondire il funzionamento dei servizi di raccolta, sia stradale sia porta a porta, ricevere indicazioni pratiche sul conferimento dei rifiuti, confrontarsi sulle criticità più frequenti e comprendere come le scelte individuali incidano sulla qualità degli spazi pubblici e sull’efficienza complessiva del servizio.

Il calendario degli incontri di febbraio è il seguente:

• mercoledì 4 febbraio – ore 21 – Zona Cristo – SOMS, Corso Acqui, 158

• domenica 8 febbraio – Zona Cristo – Piazza Luigi Ceriana, Stand informativo in occasione del Carnevale

• giovedì 12 febbraio – ore 21– Zona Pista – Taglieria del Pelo, Via Wagner, 38

I due eventi del Cristo vedono la collaborazione dell’Associazione Alessandria Sud. Seguiranno altri appuntamenti nei diversi quartieri e sobborghi della città.

Gli incontri sono aperti a tutta la cittadinanza e rappresentano un’occasione concreta per partecipare alla vita pubblica e a confrontarsi sul miglioramento della pulizia e sulla sostenibilità economica del servizio di raccolta e smaltimento.

“Questi incontri rappresentano un passaggio importante della strada che abbiamo scelto di intraprendere – dichiarano l’Assessore all’Ambiente Daniele Coloris e il Presidente del Consorzio Bacino Alessandrino Mauro Bressan – L’obiettivo è favorire un dialogo diretto con i cittadini, chiarire dubbi operativi e rafforzare la consapevolezza che la qualità della raccolta e il decoro urbano dipendono da un’alleanza tra enti, azienda e comunità”.