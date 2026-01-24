In mezzo alla gente: sono stati i professionisti dell’équipe multidisciplinare dell’Unità di Senologia di Tortona, diretti dal dott. Francesco Millo, ad aver dialogato con la popolazione, ieri sera, al Teatro Soms di Sale. Medici, infermieri, amministrativi hanno raccontato di cosa si occupano e le motivazioni che li hanno portati a decidere di prendersi cura della salute del prossimo. Ed il pubblico ha accolto, con empatia, il messaggio di quanti si sono messi al servizio di chi incontra la malattia, prefiggendosi un obiettivo comune: debellare il tumore al seno. L’evento è stato organizzato dal Comune di Sale, che ha promosso l’evento in sinergia con i volontari dell’associazione Franca Cassola Pasquali di Castelnuovo Scrivia, presieduta da Helenio Pasquali e con l’Asl Al, rappresentata dal direttore generale Francesco Marchitelli. Ad aprire la serata è stata la giovane Silvia Cassola, che ha trasmesso alla platea l’emozione di far parte, da poco più di un anno, dell’affiatato sodalizio castelnovese. Moderati da Alessandra Dellacà, si sono alternati momenti di riflessione attorno al tema della prevenzione, diagnosi e cura nella lotta al tumore al seno, la patologia oncologica più frequente tra le donne di ogni fascia d’età (con un’incidenza in aumento fra le più giovani), ma dalla quale si guarisce con una percentuale altrettanto alta che, per quanto riguarda i risultati della Senologia di Tortona, si traduce nel 92% di guarigioni. Senologia che l’anno scorso ha totalizzato quasi 8000 accessi ambulatoriali (352 gli interventi) e che, sempre ieri sera, ha visto l’encomio da parte dell’assessore regionale alla Sanità del Piemonte Federico Riboldi, che ha anche ricordato il lavoro su vasta scala dell’associazione Franca Cassola Pasquali nei suoi 26 anni di attività. Presenti, oltre agli amministratori locali del territorio, anche il presidente della Provincia Luigi Benzi e le atlete del BCC Derthona Basket Francesca Melchiori e Caterina Dotto, testimoni insieme alla loro general manager Alice Pedrazzi ed al team manager Massimo Mattaccheo di un corretto stile di vita abbinato all’attività sportiva. La parrucchiera castelnovese Maria Francesca Cipriano, ha poi condiviso con il pubblico il suo progetto solidale dedicato al “benessere per i capelli”, lanciato per l’Ottobre Rosa al fianco dell’associazione Franca Cassola Pasquali. Un’altra giovane donna, l’assessore alla Cultura ed all’Istruzione di Sale Matilde Manfredi ha concluso la carrellata di interventi, sottolineando l’importanza di fare squadra, ognuno nel proprio ruolo, per il bene della comunità.

