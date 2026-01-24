Come consuetudine, la festa di San Sebastiano Martire, patrono dei Vigili Urbani, rappresenta l’occasione per presentare l’attività svolta dal Corpo di Polizia Municipale novese nel corso dell’anno precedente. I dati statistici, insieme alla relazione del Comandante Armando Caruso, testimoniano l’impegno quotidiano del Corpo orientato sia a interventi preventivi che repressivi.

Tra i dati più significativi della parte operativa, spicca il netto aumento delle violazioni al codice della strada, che raggiungono il numero complessivo di 20.462 (rispetto alle 15.017 del 2024). Di conseguenza, aumenta sensibilmente anche la somma incassata per le sanzioni C.d.S., che passa a 1.200.044,04 euro (contro i 565.771 euro dell’anno precedente).

Nel dettaglio, si registra una leggera flessione dei verbali relativi alla ZTL, che passano a 1.165 (erano 1.370 nel 2024), mentre un impatto rilevante è dato dai 6.891 verbali per il passaggio con semaforo rosso. Le violazioni alle norme di comportamento hanno portato a una massiccia decurtazione di punti dalle patenti, per un totale di 40.253, un dato in fortissima crescita rispetto ai 3.125 dell’anno precedente.

I controlli stradali hanno permesso di accertare:

• 46 violazioni all’obbligo di assicurazione R.C.;

• 215 violazioni all’obbligo di revisione;

• 19 patenti di guida ritirate (in aumento rispetto alle 12 del 2024).

Per quanto riguarda la sosta, si contano 3.451 sanzioni per divieto di fermata e sosta (artt. 157 e 158). Il numero di veicoli rimossi è salito a 125, mentre i sinistri stradali rilevati sono stati 247 (in calo rispetto ai 325 dell’anno precedente), di cui 48 con lesioni a persone.

Si registrano inoltre 8 casi di fuga o omissione di soccorso a seguito di incidente. Le sanzioni per guida in stato di ebbrezza sono state 2, mentre 3 hanno riguardato la guida sotto l’effetto di stupefacenti.

I controlli sul territorio hanno incluso 85 servizi notturni. Sono stati controllati 40 cittadini stranieri e 11 tra clochard e questuanti. Per il monitoraggio della questua nelle piazze, i servizi effettuati sono stati 2.080.

Di grande rilievo l’attività di Polizia Giudiziaria, con un totale di 182 notizie di reato e 21 persone denunciate all’Autorità Giudiziaria.

Sono state segnalate 13 persone alla Prefettura per possesso di sostanze stupefacenti come previsto dall’art. 75 del D.P.R. 309/1990 e sono stati eseguiti 10 sequestri di sostanza stupefacente.

È proseguita l’attività di accertamento e notifica, con numerose pratiche evase per diversi atti, tra cui accertamenti per la residenza e sopraluoghi per l’idoneità alloggiativa.

Notevole anche l’impegno nell’educazione stradale, con 2.440 studenti contattati in 122 classi di diversi istituti.

La collaborazione con le Associazioni di volontariato rimane preziosa: l’Associazione Nazionale Carabinieri ha prestato 1.982 ore di servizio, mentre l’Associazione Nazionale Polizia di Stato ha totalizzato 584 ore. L’Ufficio Viabilità ha invece gestito, tra le varie attività, 322 ordinanze e il rilascio di 260 contrassegni per portatori di handicap.

Il Gruppo comunale di Protezione Civile, che conta 32 iscritti, è stato impegnato per un totale di 2.004 ore. Oltre al supporto per emergenze idriche e maltempo, i volontari hanno partecipato a importanti eventi nazionali e internazionali:

• Assistenza a Roma per le esequie di Papa Francesco e per il Giubileo dei Giovani;

• Supporto alla 96° adunata nazionale Alpini a Biella e al raduno di Alessandria;

• Interventi di emergenza a Spinetta Marengo e rappresentanza al Giubileo del Mondo del Volontariato a Rom