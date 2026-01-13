Sabato 17 gennaio il Liceo Peano apre le sue porte agli alunni della terza media e alle loro famiglie per presentare la propria offerta formativa. Dalle 9.30 alle 12.00 studenti e famiglie avranno a disposizione la consulenza di docenti e di alunni per ciascun indirizzo.

Ad accogliere ragazzi e genitori il dirigente scolastico, prof. Maria Rita Marchesotti: un saluto e un invito a visitare aule e laboratori dei cinque indirizzi liceali cui è possibile iscriversi, ad approfondirne le specificità e a conoscere l’ampia offerta formativa dell’Istituto anche oltre le ore curricolari.

Il Peano offre una formazione liceale declinata negli indirizzi Classico, Scientifico, Linguistico, Scienze Umane tradizionale e Scienze Umane opzione Economico Sociale, una didattica innovativa attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie e numerose proposte culturali ed educative. Ma l’offerta si amplia anche all’interno dei singoli indirizzi: il linguistico, infatti, propone l’alternativa di due percorsi (inglese, francese e tedesco oppure inglese, spagnolo e cinese) e lo scientifico la curvatura ambientale.