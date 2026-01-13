Piercarlo Fabbio segnala l’avvio di una nuova rubrica di scrittura storica e culturale dal titolo «Dalla radio alla stampa», nata dall’esperienza della trasmissione radiofonica La mia cara Alessandria.

L’iniziativa intende dare forma scritta e maggiore durata a racconti e riflessioni nati in ambito radiofonico, trasformandoli in testi pensati per la consultazione, la lettura e la condivisione anche in contesti culturali e accademici. I contributi vengono pubblicati sia sul mio sito sia su Academia.edu.

Sono attualmente online le prime due uscite.

1) Ieri, oggi e domani dell’Archivio di Stato di Alessandria

Un testo dedicato agli 85 anni dell’Archivio di Stato di Alessandria, alla sua storia cittadina, ai bombardamenti del 1944 e al ruolo degli archivi come presidio di memoria civile.

Sito: http://www.fabbio.it/articoli/articolo.asp?id=3195

Academia.edu: https://www.academia.edu/145854405/

2) Maschere, soprannomi e memoria popolare ad Alessandria

Un percorso nella tradizione orale e nei personaggi della città, a partire dal volume Fogli sparsi di memorie alessandrine di Piero Teseo Sassi e Nicolò Bellantone, per riflettere sul rapporto tra linguaggio, identità e memoria collettiva.

Sito: http://www.fabbio.it/articoli/articolo.asp?id=3196

Academia.edu: https://www.academia.edu/145899382/

La rubrica affianca, senza sostituirla, l’attività radiofonica di Piercalo Fabbio e si propone come contributo alla valorizzazione della storia urbana e della memoria locale.