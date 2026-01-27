Imparare a mangiare bene, con una dieta sana per mantenere perfetto il Microbiota, cioè l’insieme dei microrganismi (batteri, funghi, virus, protozoi) che vivono in simbiosi nel nostro corpo, prevalentemente nell’intestino, formando un ecosistema unico e fondamentale per la salute. Il nome più conosciuto di Microbiota è “flora batterica” e svolge ruoli essenziali nel sistema immunitario, nel metabolismo e nella digestione.

Questo il tema su cui verterà la conferenza scientifica che si terrà sabato 31 gennaio alle ore 16.00 presso la sala conferenze della Fondazione Cassa Risparmio di Tortona via Emilia 168, organizzata dall’Associazione Circolo MCL L’Arcobaleno di Mirko di Tortona patrocinata dal Comune di Tortona e altri enti.

L’incontro dal titolo “Microbiota – La dieta ottimale per salute e longevità” vedrà protagonista il Dottor Paolo Mainardi chimico e ricercatore dell’Università di Genova che ha collaborato con il centro epilessia dell’Università di Genova dal 1981, specializzandosi in neurochimica. Ricercatore indipendente e studioso del microbiota intestinale, ha individuato il ruolo di componenti del latte nelle patologie neurologiche, occupandosi anche di nutrizione e colesterolo. L’ingresso è libero.