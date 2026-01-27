Come è consuetudine ad ogni inizio anno nuovo, viene redatto il consuntivo dell’attività svolta dalla Polizia Locale nell’anno precedente.

L’occasione è quella della ricorrenza del 20 gennaio giorno di San Sebastiano, patrono della Polizia Locale italiana.

L’attività svolta all’anno 2025 dal personale del Corpo di Polizia Locale cittadino, rappresenta il prosieguo ed il consolidamento del lavoro che quotidianamente vede impegnati gli operatori che ogni giorno svolgono il loro compito con professionalità e dedizione e per questo meritano la mia stima e il ringraziamento, sentimenti che estendo a tutta l’Amministrazione comunale, nella persona del sig. Sindaco con il quale non manca mai una fattiva collaborazione.

Dall’elenco delle voci, indicate nel prospetto allegato, si possono osservare le molteplici attività che quotidianamente sono svolte dalla Polizia Locale, e che rappresentano una parte di quelle di varia natura svolte durante l’anno, nonostante il ridotto numero di operatori in servizio e la sempre maggiore età anagrafica dei medesimi, problema peraltro comune alla quasi totalità delle amministrazioni locali e più in generale del pubblico impiego.

Esaminando più in dettaglio i dati esposti notiamo subito un aumento dell’importo accertato per le sanzioni al Codice della Strada. Questa voce indica un comportamento meno virtuoso degli automobilisti nonostante ci sia stato, con le ultime modifiche al codice della strada, un inasprimento di alcune sanzioni come ad esempio l’utilizzo durante la guida di telefoni cellulari dove è previsto l’immediato ritiro della patente.

Sempre in materia di circolazione stradale, resta irrisolta la questione dell’omologazione/approvazione dei rilevatori di velocità a fronte di un indirizzo della giurisprudenza di legittimità ormai consolidato che sancisce l’obbligatorietà dell’omologazione delle apparecchiature (ad oggi impossibile stante l’assenza di un decreto ministeriale) affinché le risultanze possano costituire fonte di prova, per cui al momento l’utilizzo dell’autovelox in dotazione al comando è sospeso.

Per quanto riguarda gli atri dati, osserviamo un incremento dei ricorsi avverso le sanzioni amministrative sia quelli indirizzati alla Prefettura che quelli al Giudice di Pace.

Il numero delle patenti ritirate è aumentato considerevolmente e dovuto soprattutto alle violazioni riguardanti l’uso del cellulare alla guida.

Si nota ancora un aumento delle infrazioni per mancata revisione periodica dei veicoli, mentre per quelle dovute alla mancanza di assicurazione RCA è pressoché identico. I punti patente decurtati è aumentato rispetto al precedente anno in relazione all’aumento delle infrazioni.

A seguire possiamo osservare l’aumento del numero di sanzioni per l’inosservanza del regolamento per la raccolta dei rifiuti, ciò nonostante gli assidui controlli effettuati da un apposito nucleo di operatori, a dimostrazione del fatto che manca ancora una consapevolezza sulla corretta gestione dei rifiuti da parte della cittadinanza.

In tema di polizia amministrativa abbiamo un leggero aumento delle violazioni in materia di commercio e pubblici esercizi.

L’attività di polizia giudiziaria è in linea con la precedente sia per notizie di reato che per la ricezione di denunce/querele.

Ancora piuttosto elevato il numero di atti notificati anche se in diminuzione rispetto al 2024.

L’elenco è soltanto un riepilogo parziale e non esaustivo di tutte le attività che la Polizia Locale è chiamata a svolgere quotidianamente con spirito di servizio e con non poche difficoltà.

Per concludere non può mancare uno speciale ringraziamento alla Protezione Civile e alle altre Associazioni d’Arma e volontariato, per la fattiva collaborazione e per la costante disponibilità che hanno dimostrato in ogni occasione dei loro interventi, dimostrando professionalità, altruismo e senso del dovere.

Ancora un ringraziamento agli amministratori comunali, ai cittadini per la collaborazione e anche per le critiche costruttive che contribuiscono a migliorare il nostro lavoro.

Il Comandante Dirigente

Dott.ssa Paola Cimmino