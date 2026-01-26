Si è svolto a metà gennaio l’incontro in EGATO, in occasione del quale è stata ribadita la necessità di affrontare le criticità della rete fognaria di Diano Marina per garantire una stagione estiva il più serena possibile, a salvaguardia della salute pubblica e dell’economia turistica.

In riferimento alla riunione in Provincia, lo scorso fine settimana, è stato protocollato il verbale che riporta gli aggiornamenti del cronoprogramma di intervento sulle infrastrutture dianesi. L’unica variazione sul programma presentato negli scorsi mesi è rappresentata dall’intervento definitivo sulla centrale di Sant’Anna, che non verrà effettuato in due momenti (prima e dopo la stagione estiva, come inizialmente pensato) ma in un’unica soluzione, in autunno.

Di seguito gli interventi pianificati e avviati per ridurre al minimo i rischi:

– Stazione di Sant’Anna – Ultimato a dicembre il progetto di revamping della stazione di sollevamento di Sant’Anna che prevede il rinnovo delle opere elettromeccaniche, del piping e il risanamento delle strutture e, più in generale, la messa in sicurezza del sito. L’affidamento del rinnovo delle opere edili è previsto entro il mese di giugno. Al momento Acea Molise ha indetto la gara per individuare l’operatore che eseguirà gli interventi.

– Pulizia straordinaria della rete fognaria – È in corso un’ampia operazione di pulizia con autospurgo che interessa numerose vie e piazze del comune, tra cui via Saponiera (già parzialmente completata), via Doria, via Roma e le sue traverse, piazza Papa Giovanni, e le linee fognarie delle spiagge di levante e ponente.

– Supporto per emergenze elettriche – Acea Molise ha confermato la disponibilità di un gruppo elettrogeno mobile per far fronte a eventuali blackout che potrebbero compromettere il funzionamento degli impianti.

– Fornitura di scorte – È imminente l’arrivo di nuove elettropompe di scorta destinate agli impianti strategici di Varcavello e Sant’Anna, per garantire una rapida sostituzione in caso di guasto.

– Messa in sicurezza pozzetti – A seguito della segnalazione del Comune, le squadre operative di Acea Molise effettueranno un sopralluogo per ripristinare le coperture mancanti o danneggiate dei pozzetti nel Rio Mortola.

– Borgo Paradiso – Il Comune di Diano Marina sta valutando l’opportunità di emettere un’ordinanza per la realizzazione di un’opera provvisoria a protezione della struttura. Inoltre lo stesso Ente ha chiesto l’effettuazione di interventi sulla rete e sui sollevamenti che permettano di traguardare la prossima stagione estiva con sufficienti garanzie, a tutela delle attività turistico-ricettive e balneari che gravitano sul territorio.

Il Sindaco si è dichiarato ancora preoccupato ma anche consapevole dell’iter richiesto da opere che – solo per la stazione di pompaggio di Sant’Anna – ammontano a un investimento che supera il milione e mezzo di euro. “Ciononostante ho richiesto al gestore che vengano accelerati i tempi per risolvere definitivamente questo grave problema che affligge il territorio da più di mezzo secolo” ha commentato Cristiano Za Garibaldi. “La risposta di Rivieracqua in occasione dell’incontro in Provincia è stata che – sebbene sia consapevole che questi interventi non risolveranno definitivamente problemi strutturali accumulati nel tempo – i lavori in corso rappresentano il massimo sforzo possibile nel contesto attuale e sono finalizzati a ridurre significativamente il rischio di disservizi, come quelli accaduti nell’estate precedente. Come Amministrazione continueremo a compiere tutte le azioni possibili per sollecitare l’EGATO provinciale, e di conseguenza il gestore unico, a mettere in campo tutte le soluzioni necessarie alla risoluzione delle problematiche, attraverso interventi e progetti a breve e a lungo termine”.