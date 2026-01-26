A partire da lunedì 26 gennaio presso l’Ospedale Infantile “Cesare Arrigo” dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Alessandria è attivo un nuovo totem che agevola la chiamata agli sportelli amministrativi, favorendo le accettazioni e le prenotazioni delle prestazioni ambulatoriali, oltre alle operazioni di pagamento, con l’obiettivo di rendere più ordinata ed efficiente la gestione dei flussi e ridurre i tempi di attesa.

Questa nuova modalità di gestione degli accessi consente la distinzione tra:

coloro che hanno effettuato la prenotazione del prelievo tramite ZeroCoda;

coloro che devono effettuare prestazioni in accesso diretto o a seguito di precedente prenotazione agli sportelli o al Cup regionale;

coloro che devono effettuare una prenotazione.

Gli utenti che accedono agli sportelli amministrativi possono ritirare il proprio numero direttamente al totem e attendere il turno nella sala d’attesa situata alla sinistra dell’ingresso. Fanno eccezione i prelievi prenotati tramite Zerocoda: in questo caso gli utenti, presenti nella stessa sala d’attesa, vengono chiamati direttamente attraverso il codice ricevuto al momento della prenotazione.

L’introduzione del nuovo totem rientra in un percorso di progressivo miglioramento dei servizi di accoglienza e digitalizzazione dei processi, finalizzato a garantire maggiore comfort agli utenti, una migliore organizzazione degli spazi e una gestione più fluida delle attività quotidiane.