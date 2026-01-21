Pontecurone – Un tentativo di fuga terminato con una colluttazione e le manette. È il bilancio dell’intervento dei Carabinieri della Compagnia di Tortona intervenuti nottetempo per sventare un potenziale furto.

Tutto è iniziato quando il sistema di allarme di un noto supermercato ha segnalato un’intrusione. Una Gazzella impegnata nel controllo del territorio ha raggiunto rapidamente l’esercizio commerciale, individuando un soggetto nei pressi della struttura che, alla vista dei Carabinieri, ha tentato di dileguarsi a piedi tra le vie del centro abitato. Ne è nato un inseguimento, conclusosi poco dopo grazie alla prontezza della Gazzella, che ha raggiunto il fuggitivo prima che potesse sparire fra i vicoli. L’uomo, un 31enne, ha però reagito con estrema aggressività al fermo, nel tentativo di sottrarsi alla morsa e guadagnarsi nuovamente la fuga. I Carabinieri hanno dovuto contenere la violenta reazione dell’uomo, che li ha aggrediti con calci, pugni e persino morsi. Nonostante la foga, i Carabinieri sono riusciti a immobilizzare il 31enne prima che potesse causare ulteriori danni o ferite. L’uomo è stato quindi condotto in caserma e dichiarato in stato di arresto con le accuse di resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato successivamente trasferito presso il carcere di Alessandria e, la mattina seguente, l’Autorità Giudiziaria ha convalidato il provvedimento restrittivo, confermando la custodia cautelare in carcere.