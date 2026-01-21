Villalvernia – Un 49enne in stato di ubriachezza sta minacciando la compagna e la madre all’interno dell’abitazione di famiglia. Il clima di forte tensione, scaturito da futili motivi di gelosia, spinge i familiari a richiedere il supporto del 112 per il timore di un’escalation violenta. La richiesta di aiuto arriva alla Centrale Operativa di Tortona in tarda serata, attivando l’immediato intervento dei Carabinieri.
Una Gazzella giunge rapidamente sul posto. I Carabinieri tentano di placare gli animi e mettere in sicurezza le due donne, ma il 49enne cambia obiettivo e si scaglia contro di loro. Insulti, minacce, poi il tentativo di colpire gli operatori. Grazie alla prontezza dei Carabinieri, l’uomo viene prontamente bloccato prima che la situazione possa degenerare, garantendo l’incolumità di tutti i presenti.
Accompagnato in caserma, il 49enne mantiene un atteggiamento ostile anche nei confronti del personale sanitario intervenuto per prestargli assistenza, rifiutando ogni cura.
L’uomo viene quindi dichiarato in arresto per i reati di violenza, minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale, oltre a essere denunciato per maltrattamenti in famiglia.
L’Autorità Giudiziaria, il giorno seguente, convalida il provvedimento.