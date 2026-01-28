Il dramma di Capodanno in Svizzera ha acceso i riflettori sul tema della sicurezza nei locali pubblici d’intrattenimento. Nonostante l’Italia vanti una normativa rigorosa, la guardia resta altissima: è questo il messaggio emerso oggi, 28 gennaio, dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica riunito a Palazzo del Governo.

Per garantire un’analisi capillare, il Prefetto Alessandra Vinciguerra ha convocato il Comitato in formazione allargata. Al tavolo, insieme ai vertici delle Forze di Polizia e della Provincia, sedevano i sindaci di Alessandria e dei centri-zona (Acqui Terme, Casale Monferrato, Novi Ligure, Ovada, Tortona e Valenza), i Vigili del Fuoco e l’Ispettorato Territoriale del Lavoro. Presenti anche le sigle di categoria: Confesercenti, Sindacato italiano locali da ballo-Silb e Asso Intrattenimento.

Sulla scorta delle recenti direttive del Viminale – che impongono misure stringenti sul rispetto della normativa di prevenzione incendi e sulle misure di sicurezza– il Prefetto ha chiesto un impegno corale. Il mandato, in primis per gli Enti locali, è chiaro: intensificare i controlli preventivi per garantire l’incolumità di lavoratori e clienti, verificando costantemente l’agibilità, i limiti di capienza, le uscite di sicurezza e l’idoneità di arredi e strutture, tanto dei pubblici esercizi quanto dei circoli privati e di tutti quei locali in cui a qualsiasi titolo si offre intrattenimento.

Il Comitato ha infatti acceso un faro su una criticità crescente: mentre il numero delle discoteche (sottoposte a verifiche ferree) diminuisce, proliferano offerte di intrattenimento informali in bar e ristoranti, talvolta di fatto trasformati in sale da ballo o locali di spettacolo. Il rischio è l’elusione delle norme di sicurezza. Per questo, la strategia comprenderà non solo controlli tecnico-amministrativi, ma si sposterà anche sul piano educativo: formazione specifica per il personale, spesso stagionale o avventizio, e campagne di sensibilizzazione per i giovanissimi.