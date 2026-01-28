Il Centro Sociale Incontro aps e Libera Imperia, con il patrocinio del Comune di San Bartolomeo al Mare, promuovono un nuovo appuntamento del ciclo “Cittadinanza e Legalità”, inaugurato il 16 dicembre con il Procuratore Capo della Repubblica Alberto Lari. Sabato 7 febbraio alle 15.30, nella saletta al pianterreno del Centro Incontro il professor Rocco Sciarrone, docente ordinario di Sociologia Economica presso il Dipartimento di Culture, Politica e Società dell’Università di Torino, dove insegna Sociologia delle mafie e Processi di regolazione e reti criminali, parlerà di “Complicità tra mafia ed economia: la costruzione dell’area grigia”. La partecipazione all’ incontro di relazione – conversazione – formazione per insegnanti e cittadini sarà considerata valida, dietro apposizione della firma di presenza, ai fini del completamento delle ore del corso per docenti promosso da Libera e Progetto Legalmente “Aver cura della relazione”, iniziato il 3 gennaio al PalaFalcone di Camporosso con Michele Gagliardo, per proseguire a San Bartolomeo con Rocco Sciarrone e concludersi il 14 aprile a Camporosso con Nando Dalla Chiesa. Gli incontri sono finalizzati ad affrontare il tema del rispetto e della cura delle istituzioni, del mondo intorno a noi, delle nostre relazioni con gli altri e con noi stessi, alla ricerca di nuovi percorsi educativi e di crescita personale attraverso i quali ritrovare valori essenziali quali pace, solidarietà, responsabilità, consapevolezza, cittadinanza attiva, inclusione, libertà, diritti e doveri, speranza, fiducia, verità. Un particolare approfondimento sarà rivolto alla relazione e alla legalità che, unito a un’analisi sulla presenza delle mafie nel nostro territorio, ci aiuterà a tracciare nuovi percorsi per contribuire alla crescita personale. Il corso è pensato per docenti e volontari di associazioni, ma gli incontri sono aperti a tutti

Per info: Maura Orengo: mauraorengo@gmail.com