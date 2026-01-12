In vista degli interventi di manutenzione straordinaria sugli ascensori inclinati di Borgo Marina e Borgo Parasio, a partire da giovedì 15 gennaio sarà attivato un servizio sostitutivo di bus navetta. Il servizio prevede cinque corse al mattino e cinque al pomeriggio, dalle ore 8.00 alle 19.30, con collegamento tra la Marina e Borgo Parasio.

Per quanto riguarda l’impianto di Borgo Marina, i lavori inizieranno il 15 gennaio e proseguiranno fino al 20 febbraio. In caso di pioggia, gli interventi saranno rinviati di due giorni rispetto al termine delle precipitazioni.

Gli interventi di manutenzione sull’impianto di Borgo Parasio sono invece programmati dal 2 febbraio al 20 marzo.





“Gli interventi di manutenzione straordinaria sugli ascensori sono necessari per garantire la sicurezza e la piena funzionalità delle due infrastrutture.

Consapevoli dei possibili disagi temporanei, abbiamo predisposto un servizio di navette sostitutive per assicurare la continuità dei collegamenti tra la Marina e Borgo Parasio” dichiara l’Assessore al Trasporto Pubbico Giamarco Oneglio.