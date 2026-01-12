Come previsto dalle normative di carattere Europeo, la scadenza di tutte le vecchie carte di identità cartacee è stata anticipata al 3 agosto 2026 indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento.

Anche le carte di identità cartacee recanti una scadenza successiva al prossimo 3 agosto cesseranno quindi la loro validità in quella data.

A partire dal 3 agosto, quindi, la CIE (Carta d’Identità Elettronica) sarà l’unico documento valido per l’espatrio.

Tutti i cittadini residenti a Tortona ancora in possesso di carta d’identità cartacea sono pertanto invitati ad attivarsi per procedere al rinnovo del documento. Dai dati in possesso dell’Ufficio Anagrafe nel Comune di Tortona risultano attualmente circa 3.000 cittadini ancora in possesso della sola carta d’identità cartacea. Poiché il rilascio del nuovo documento non è immediato, è opportuno richiedere con adeguato anticipo il rinnovo, prenotando un appuntamento sul portale del Ministero dell’Interno all’indirizzo https://www.prenotazionicie.interno.gov.it

Requisiti per il rinnovo: carta d’identità da rinnovare o denuncia in caso di smarrimento o furto, codice fiscale, 1 fototessera recente (inferiore ai 6 mesi)

Per i minori di 18 anni è necessaria la presenza del minore accompagnato da entrambi i genitori o accompagnato da uno dei due genitori munito di delega dell’altro assente corredata da copia del documento d’identità.

La procedura di acquisizione dei dati personali allo sportello richiede mediamente 15/20 minuti.

La CIE è stampata a cura del Poligrafico dello Stato e viene recapitata in Comune oppure all’indirizzo di residenza o ad altro indirizzo indicato in fase di acquisizione dei dati presso lo sportello comunale, con raccomandata, entro 6 giorni lavorativi.

Per info e prenotazioni: https://www.comune.tortona.al.it/it/novita/page/cessazione-carta-d-identita-cartacea