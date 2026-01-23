Tutto pronto per lo spettacolo del 3 febbraio alle ore 21.00 dove al Teatro Cavour, andrà in scena il concerto “Senza Fine” della soprano Erika Pagan vincitrice del Premio San Leonardo Città di Imperia 2025.

L’evento, a ingresso gratuito, nasce come un progetto musicale in cui la voce lirica incontra il jazz e la musica contemporanea, dando forma a un crossover elegante e ricercato tra linguaggi diversi. Accanto a Erika Pagan salirà sul palco Luciano Biondini, fisarmonicista jazz di fama internazionale.

A completare il concerto, una proiezione di immagini pensate per dialogare con la musica e con lo spazio scenico a cura del tecnico Giovanni Buonomo, presente in teatro per seguire dal vivo l’interazione tra suono e immagini.

A partire da oggi si potranno prenotare i biglietti online sulla piattaforma eventbrite al seguente link: https://concertoerikapaganimperia.eventbrite.it

Prenotazioni tramite mail o ufficio:

A partire da lunedì 26 gennaio i biglietti saranno prenotabili di persona o tramite mail all’indirizzo cultura-manifestazioni@comune.imperia.it con ritiro presso l’Ufficio Cultura e Manifestazioni del Comune di Imperia (ex Palazzina Due Leoni – Viale Matteotti 54 A) che dovrà avvenire nei seguenti orari: Lunedì e Giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17; Martedì, Mercoledì e Venerdì dalle 9 alle 12

Sarà possibile prenotare un massimo di 4 biglietti a persona. Il biglietto cartaceo ritirato presso l’ufficio dovrà essere presentato all’accesso in teatro.



“Senza Fine…” si propone come un viaggio emozionale in cui tradizione e sperimentazione si fondono, offrendo al pubblico un’esperienza artistica intensa e coinvolgente. Un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica dal vivo che conferma quanto sia fondamentale per la città investire in eventi culturali di qualità, fortemente sostenuti dal Sindaco Claudio Scajola, come elemento centrale di crescita, identità e partecipazione della comunità” dichiara l’Assessore alle Manifestazioni Marcella Roggero.