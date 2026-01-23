Martedì 27 gennaio allore ore 21:15, a Rivarone presso il Salone dei Ciliegi, la compagnia TEATRO INSIEME, in occasione del 27 gennaio, Giornata della memoria, mette in scena DALLE NUVOLE PIOVONO COLORI, uno spettacolo composto da letture intervallate da musica e canzoni.
Il testo prende per mano gli spettatori e li conduce in un vortice di pura e fortissima emozione.
Le protagoniste di questa rappresentazione sono due bambine vissute in epoche differenti ma unite da uno stesso tragico destino che non ha impedito loro di parlare, fino all’ ultimo, di speranza, di amore, di gioia, di vita.