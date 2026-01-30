Ultimi preparativi per il Museo Civico del Lucus Bormani che, in occasione della 25a edizione della Fiera della Candelora, nei giorni 1-2 febbraio “si trasferirà” con uno stand apposito messo a disposizione dal Comune di San Bartolomeo al Mare sul piazzale del plesso scolastico “Alba Filipponi”, dove sarà allestita una postazione didattica legata al mondo del legionario romano e del viaggio, con un approfondimento sulle stazioni di sosta lungo le vie romane, testimoniate dalla mansio del Lucus Bormani, i cui resti sono conservati sotto la scuola.

La postazione sarà arricchita dalla presenza di corredi e attrezzature ricostruite fedelmente sulla base dei ritrovamenti archeologici e delle descrizioni nelle fonti storiche, legate al tema del viaggio e al mondo dei legionari romani.

Nei pomeriggi di domenica e lunedì, a partire dalle 15.30, ai visitatori sarà possibile assistere e prendere parte al laboratorio didattico “Il mondo dei soldati romani“, che permetterà di provare, indossare e toccare con mano ricostruzioni di elmi, scudi e armature, e di assistere alle dimostrazioni di combattimento curate dai membri dell’associazione di rievocazione storica “Cerchio Tres Lunas”.

Per l’occasione, verranno distribuiti depliants di approfondimento dedicati alla Sala VII del Museo, incentrata appunto sulla mansio di San Bartolomeo al Mare, ubicata lungo il percorso della Via Iulia Augusta, realizzata dall’imperatore Augusto nel 13-12 a.C.

Nei giorni successivi alla Candelora, ai visitatori della Fiera sarà possibile accedere al Museo con uno sconto del 50% sulla bigliettazione esibendo il depliant/coupon che verrà rilasciato a tutti coloro che passeranno allo stand.