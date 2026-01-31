Meno 100 a Aromatica (Diano Marina, 8-10 maggio): iniziato il conto alla rovescia in vista dell’evento che valorizza le eccellenze della Riviera Ligure. Al via un tour promozionale tra Piemonte, Liguria e Francia.

Mancano 100 giorni a Aromatica, 2026 (Diano Marina, 8-9-10 maggio) e nel corso delle prossime settimane la manifestazione dianese sarà protagonista di numerose e qualificate attività promozionali. Infatti, mentre da un lato si lavora alla preparazione dell’articolatissimo programma dell’evento dedicato ai profumi e sapori della Riviera Ligure, come sempre denso di appuntamenti e con protagonisti di assoluta qualità, i cui dettagli verranno resi noti sotto data, dall’altro – nell’ambito del progetto Aromatica Off – la kermesse dianese sarà protagonista di numerosi eventi tra Liguria, Piemonte e Francia.

Sono già 5 le presenze calendarizzate in Piemonte, Liguria e Francia, presso cui Aromatica – e più in generale Diano Marina e il Golfo Dianese – saranno presenti:

– Open Baladin, Cuneo, 12 marzo – Aromatica presenterà al pubblico il format dell’evento principe della primavera nel Golfo Dianese, con un cooking show dedicato agli aromi della Riviera;

– World Pesto Championship, Genova, 21 marzo – Al Campionato Mondiale di Pesto Genovese al Mortaio (XI edizione) che si terrà a Palazzo Ducale, con 100 pestatori da tutto il mondo, tra cui Mario Mazzilli, falegname in pensione di San Bartolomeo al Mare, appassionato di pesto che ha vinto la selezione ad Aromatica 2025, avrà luogo un lancio promozionale dell’evento;

– San Damiano d’Asti, 22 marzo – Insieme a Fior d’Albenga e ad alcuni produttori di erbe aromatiche e fiori eduli della Riviera, Aromatica sarà ospite e avrà uno spazio promozionale alla Fiera di San Giuseppe, la più antica del Piemonte, dal 1597. Sul tema “Le Aromatiche e i Fiori della Riviera”, verrà presentata una postazione istituzionale, oltre a stand espositivi-commerciali di alcune aziende rappresentative delle eccellenze del Ponente Ligure e alcune attività di animazione (es. dimostrazione di pesto al mortaio, degustazione di prodotti a base di fiori eduli e di erbe aromatiche, ecc.) realizzate in collaborazione con esperti e aziende locali;

– ID WeekEnd, Nizza, 17-19 aprile – Diano Marina e Aromatica saranno presenti per 3 giorni in Place Massena a Nizza a ID WeekEnd, evento nato per rispondere a chi cerca nuove esperienze e destinato ad un pubblico generalista, in cerca di evasione e riscoperta. Nei 3 giorni del Salone sono attesi oltre 100 espositori su un’area di 3.800 mq, oltre 25mila visitatori, nonché numerosi operatori professionali;

– Fior d’Albenga, dal 4/4 al 3/5 – Durante questa celebre manifestazione primaverile che trasforma il centro storico di Albenga in un’esplosione di colori, fiori e profumi, valorizzando il florovivaismo e i prodotti tipici locali, Gestioni Municipali allestirà per Aromatica (ospite dell’evento, l’anno scorso era toccato a Euroflora) un’aiuola di circa 20mq in Piazza San Michele, a tema della manifestazione dianese.

L’elenco non è definitivo e l’organizzazione di Aromatica Off sta lavorando su diversi fronti per incrementare il numero degli appuntamenti.

“Aromatica si conferma come strumento promozionale non solo delle eccellenze ma di tutto il territorio – spiegano il Sindaco di Diano Marina, Cristiano Za Garibaldi e l’Assessore al Turismo, Luca Spandre – e la presenza in questi contesti non fa altro che confermare la bontà del lavoro fino ad ora svolto”.