Si è svolta sabato 17 gennaio 2026 alle ore 10.30 la consegna del Diploma alla memoria conferito alla studentessa del Liceo “G.Peano” Klaudja Hallulli, prematuramente scomparsa a pochi giorni dall’Esame di Stato dello scorso anno scolastico. Presenti alla cerimonia il Sindaco della Città di Tortona, prof. Federico Chiodi, il Vicario di sede dell’USR Piemonte – Ambito Territoriale IV – Alessandria Asti dott. Alberto Pavanello, i docenti del Liceo e compagni di classe, parenti e familiari di Klaudja. La mamma e la sorella della studentessa hanno ricevuto il Diploma alla memoria. Il Diploma consegnato ha avuto l’approvazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, dopo che la scuola ha avviato l’iter procedurale coinvolgendo tutti gli organi collegiali del Liceo stesso e L’USR Piemonte. A tal proposito, il Dirigente Scolastico ha ringraziato il dott. Stefano Suraniti, Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, e la dott.ssa Laura Bergonzi, Dirigente dell’Ufficio II e dell’Ambito Territoriale IV – Alessandria -Asti, per avere preso particolarmente a cuore la vicenda di Klaudja.

Come sottolineato dal Dirigente Scolastico del Liceo, prof.ssa Maria Rita Marchesotti, “Klaudia è stata ed è esempio per tutti, giovani e adulti, e ne riconosciamo l’eccezionale e proficuo impegno, unito alle doti di forza, tenacia, fermezza, all’estrema forza nell’affrontare la quotidianità della scuola, del volere perfezionare la sua istruzione e nel volerlo fare nel miglior modo possibile, alla volontà di non arrendersi mai e di voler progettare e sognare il proprio futuro. Abbiamo tutti beneficiato degli insegnamenti che lei ci ha trasmesso: il voler inseguire le proprie passioni e i propri sogni, la volontà di affrontare sempre nuove sfide nonostante le avversità, la determinazione con cui studiava e si formava.”

Il Sindaco ha portato alla famiglia e alla scuola il cordoglio delle istituzioni e il proprio pensiero dal punto di vista di docente.

Il dott. Pavanello ha sottolineato come il Diploma rappresenti anche l’affetto dei suoi compagni e dei docenti che l’hanno accompagnata nel suo cammino, evidenziando altresì che il Diploma stesso viene consegnato in quanto da lei meritato e sicuramente conseguito se la vita gliel’avesse concesso.