Sabato 31 gennaio al Teatro Ambra di Alessandria a partire dalle ore 17 una giornata dedicata ai cortometraggi e ai comici dal vivo, totalmente inclusiva: torna la manifestazione COMICORTO, organizzata dall’Associazione Commedia Community (Teatro della Juta) insieme al D.L.F. Alessandria e Asti, con il prezioso contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.

Novità di questa edizione la collaborazione del Cissaca (Consorzio Servizi Sociali Alessandria) con il suo gruppo denominato “Officina Creativa”, composto da operatori e utenti, che hanno selezionato il vincitore della sezione miglior cortometraggio di argomento sociale (CINEMA SENZA BARRIERE). Inoltre quest’anno, grazie alla presenza dell’associazione LISTEN, gli interventi dei comici saranno tradotti “live” in LIS e i cortometraggi verranno tutti sottotitolati, per garantire una totale fruizione del festival anche alle persone sorde.

Presenta la serata DAVIDE FABBROCINO.

