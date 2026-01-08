Durante la giornata odierna 08.01.2026, alle ore 10.30 circa, un Agente di Polizia Municipale, durante il servizio di istituto impegnato in attività di regolamentazione del traffico notava un automobilista che stava procedendo nella sua direzione utilizzando il cellulare alla guida.

L’Agente faceva accostare il suddetto conducente per la richiesta dei documenti di guida e la comminazione della relativa sanzione. Dopo un breve scambio di battute il conducente del veicolo dava in escandescenze e ripartiva trascinando con sé l’Agente che fatti alcuni metri cadeva rovinando sulla carreggiata. Prontamente soccorso, veniva trasportato quindi presso il locale nosocomio cittadino, dove venivano diagnosticate lesioni varie.

Il fatto è stato rilevato e ricostruito dalla stessa Polizia Locale che, in poco tempo, anche grazie ad alcune testimonianze, è riuscita a risalire all’identità dell’automobilista che si era, poco prima, allontanato dal posto senza prestare soccorso all’infortunato.

Sono in corso da parte della Polizia Municipale, e proseguiranno indagini per stabilire l’esatta dinamica dei fatti accaduti, i cui risultati saranno trasmessi, senza ritardo, all’Autorità Giudiziaria per quanto di competenza.

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale esprimono la più vicina solidarietà all’Agente coinvolto e alla Polizia Locale cittadina, sempre in prima linea per il rispetto della legalità