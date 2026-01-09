L’Amministrazione Comunale comunica che, a decorrere dal 13 gennaio prossimo, partirà la delimitazione definitiva dell’Area Pedonale Urbana (A.P.U.) nel Centro Storico cittadino, in attuazione al Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU).

Si ricorda che l’Area Pedonale Urbana, attiva 24 ore su 24, interesserà corso Roma, piazzetta della Lega e le vie ad esse afferenti e gli accessi saranno regolamentati tramite varchi elettronici dotati di telecamere, opportunamente segnalati.

Tutte le informazioni relative alle vie coinvolte, alle planimetrie, alle modalità di richiesta dei permessi e ai soggetti autorizzati all’accesso sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Alessandria al seguente link: https://www.comune.alessandria.it/servizi/area-pedonale-urbana-apu.

Gli aventi diritto che non avessero ancora presentato domanda di autorizzazione possono procedere ad inoltrare la propria richiesta tramite il portale sopraindicato. Le targhe accettate vengono inserite quotidianamente nella ‘white list’ dei varchi elettronici, per cui non è necessario esporre alcun tagliando sul veicolo.

“Lo spazio pubblico è un bene comune: non può essere occupato senza diritto. In Corso Roma restituiamo metri quadrati alla vita urbana, alle vetrine, alle relazioni. È così che si costruisce una città a misura di persona” – dichiara l’Assessore ai Trasporti e mobilità Michelangelo Serra.