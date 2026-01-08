La Fondazione è tradizionalmente impegnata in maniera significativa nella realizzazione diretta di progetti a carattere pluriennale.

Una parte rilevante della sua attività erogativa è tuttavia rivolta al sostegno delle iniziative promosse da soggetti non profit.

Al fine di migliore la programmazione delle erogazioni, il Consiglio di amministrazione della Fondazione ha recentemente approvato alcune modifiche alle modalità di richiesta dei contributi da parte degli Enti e Associazioni del territorio.

Per l’anno 2026 sono previste due sessioni erogative generali regolate da due distinti bandi che saranno pubblicati sul sito web della Fondazione (www.fondazionecrtortona.it) il 15 gennaio e il 15 luglio.

Le richieste di contributo relative alla prima sessione erogativa generale (bando 1) dovranno essere presentate entro il 15 marzo, quelle relative alla seconda sessione erogativa generale (bando 2) entro il 30 settembre.

Rispetto alla precedente modalità di presentazione delle richieste di contributo, nei bandi saranno specificati:

– i settori di intervento cui le domande di contributo dovranno riferirsi;

– gli obiettivi da perseguire, in linea con la programmazione pluriennale dell’attività della Fondazione definita dall’Organo di indirizzo ogni triennio;

– il totale delle risorse messe a disposizione per ogni sessione erogativa suddivise per settore di intervento;

– il limite massimo dell’importo del contributo che potrà essere richiesto.