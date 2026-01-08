Pubblichiamo integralmente il testo delle decisioni prese dal Comune di Tortona in data 5 gennaio 2026 circa la realizzazione dei lavori per la collocazioni di nuovi autovelox
Il Comune di Tortona Premesso che l’Amministrazione Comunale ha affidato con apposita determinazione dirigenziale
l’installazione di apparecchiature di rilevamento delle infrazioni semaforiche e delle velocità alle intersezioni
semaforiche formate tra la SS 211 della Lomellina e la Strada Bellaria e tra la Strada Statale per Genova e la
Via Balustra;
Visti i nulla osta rilasciati da ANAS Torino in data 26/08/2024 e in data 19/12/2025 per quanto riguarda
la SS 211 della Lomellina;
Vista la comunicazione della ditta Safety 21 del 24 dicembre 2025 con la quale, in qualità di ditta
incaricata dal Comune di Tortona, ha comunicato la data di installazione delle apparecchiature sulla SS per
Genova, nell’abitato del capoluogo, e sulla SS 211 della Lomellina nell’abitato della frazione di Rivalta Scrivia;
Considerato che lungo la strada verrà istituito cantiere stradale necessario adottando adeguato schema
segnaletico previsto dal D.M. 10/07/2002;
Rilevato che il cantiere stradale comporterà un parziale restringimento della carreggiata che garantirà
comunque il transito dei veicoli a doppio senso di marcia e/o a senso unico alternato;
ha deliberato che dal 12 al 23 gennaio 2026 e comunque fino al termine delle lavorazioni (previste in 5 giorni
lavorativi) nel tratto di Strada Statale per Genova in prossimità dell’intersezione con la via Balustra e
Strada Statale 211 della Lomellina in corrispondenza del Km. 6+090 (tratto interno al centro abitato
della frazione di Rivalta Scrivia) alternativamente su entrambe le direzioni di marcia la formazione di
cantiere stradale mediante l’adozione dello schema segnaletico Tavole 61- 64 e 65 ai sensi del D.M.
10/07/2002 che la Direzione Lavori ha ritenuto opportuno dover adottare sulla base della tipologia di
lavorazioni da eseguirsi e con modesto/importante restringimento della carreggia.
I provvedimenti dovranno essere dimensionati nel tempo e nello spazio sulla base delle reali esigenze
connesse alle lavorazioni con possibilità di presenza di movieri durante le lavorazioni muniti di idoneo vestiario
di autoprotezione, visibili sia di giorno che di notte, e di paletta per transito alternato, Fig. II 403 Art.42 Reg.
esecuzione C.d.S., o altro strumento a ciò idoneo visibile nelle ore notturne per la disciplina del traffico.
Transenne e segnaletica stradale a carico della ditta esecutrice dei lavori artt. 30 e 31 e seguenti del
Regolamento di Attuazione del C.d.S. e del D.M. 10/07/2002 Tavole 61-64-65 resa visibile sia di giorno che di
notte.
Quanto sopra per consentire l’esecuzione dei lavori di installazione delle apparecchiature di
rilevamento delle infrazioni per il passaggio con semaforo rosso e della velocità da parte della Ditta Safety21
SpA di Roma per conto del Comune di Tortona.