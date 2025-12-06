Il periodo più magico dell’anno si avvicina, e la provincia di Alessandria si prepara ad illuminarsi con mercatini, luci, laboratori e tanta atmosfera natalizia. Ecco una guida agli eventi natalizi più imperdibili sul nostro territorio!

Acqui Terme, per tutto il mese di dicembre splenderà di una luce particolare, infatti, la città sarà illuminata di spettacolari luci natalizie e dalla musica che invaderà le vie cittadine.

Saranno presenti la pista di pattinaggio, la mostra di presepi, laboratori per i più piccoli e le eccellenze enogastronomiche del territorio.

Infine la parte più attesa, la Casa di Babbo Natale e la Tana del Grinch (per i più coraggiosi!).

Alessandria, dal 29 novembre all’ 11 gennaio 2026, Piazza della Libertà si trasformerà nel Paese di Babbo Natale dove, si svolgerà il Christmas Family Show e diversi spettacoli natalizi.

Ma non solo, sarà anche possibile salire sulla ruota panoramica e fino al 24 dicembre 2025 si potrà visitare il mercatino di Natale situato proprio in Piazza della Libertà.

A Casale Monferrato, il 7-8-14-21-28 dicembre le strade della città, a partire dall’ Area Teatro – via Roma fino a Piazza Martiri della Libertà, saranno illuminate e addobbate in occasione dei mercatini di Natale.

Lungo le vie si potranno trovare prodotti e articoli artigianali, agricoli e enogastronomici, aree ristoro con cioccolata calda, vin brulè e caldarroste.

Novi Ligure, per il mese di dicembre si prepara ad affrontare un calendario fitto di eventi, si parte con l’accensione delle luminarie. la pista di pattinaggio, il trenino di Natale, i mercatini di Natale con hobbisti e i loro prodotti di artigianato, e per i bimbi il Villaggio di Babbo Natale e i suoi Elfi Giganti.

Per concludere, durante tutto il periodo natalizio, le vie del centro storico saranno immerse nelle canzoni natalizie.

Ovada, il 21 dicembre, si veste per il Natale, nel cuore della città, in Piazza Garibaldi e in Piazza Assunta, ci sarà il mercatino che inizierà alle ore 9.00 con bancarelle addobbate di mille oggetti natalizi fatti a mano con cura e prodotti di eccellenza. Ci sarà anche la Baita di Babbo Natale e il trenino di Natale dove far divertire i più piccoli.

A Tortona il 7-13-14-20-21 dicembre il centro storico della città si prepara a vivere il momento più magico dell’anno, con mercatini di hobbistica, artigianato e prodotti a km 0, laboratori, dj set e musica dal vivo, vin brulè e cioccolata calda.

Inoltre, per i più piccoli sarà presente il villaggio di Babbo Natale e i suoi Elfi dove poter svolgere diverse attività.

Valenza, il mese di dicembre si veste di un’atmosfera natalizia che coinvolgerà tutti, dai più grandi ai più piccini. In città si svolgeranno diverse attività come la caccia al tesoro, diversi laboratori per bambini, e non solo, la musica prenderà possesso delle vie cittadine rendendo il tutto ancora più magico.

Inoltre sarà presente anche la pista di pattinaggio dove tra musica e panettone divamperà l’allegria!

