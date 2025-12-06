Lunedì 15 dicembre 2025 alle ore 15.15 presso la Sala Conferenze del Centro Comunale di Cultura, Mariateresa Cairo presenterà il catalogo della mostra omonima da lei curata con Vittoria Oneto e Liliana Rey Varela “Il Moncalvo e la sua bottega. Movimento e sentimento nella Controriforma” (LineLab.Edizioni 2025).

Il catalogo è il frutto di un lungo lavoro di ricerca e di studio documentario sulla figura di Guglielmo Caccia, detto il Moncalvo, condotto in occasione della realizzazione della mostra promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria per i quattrocento anni dalla morte del pittore piemontese.

“Con grande piacere ospitiamo presso il Centro Comunale di Cultura la presentazione del catalogo della mostra che la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria ha dedicato al Moncalvo, artista ampiamente noto nel nostro territorio e di cui il Duomo di Valenza conserva la notevole pala della Madonna del Rosario. Ringraziamo la Dott.ssa Mariateresa Cairo che curerà la presentazione approfondendo l’opera di uno dei maggiori artisti piemontesi” così intervengono il Sindaco Maurizio Oddone e l’Assessore ai Beni Culturali Alessia Zaio.

La mostra, aperta lo scorso 7 marzo presso la sede di Palatium Vetus in Alessandria, propone, fino a dicembre 2025, un’ampia esposizione di dipinti e disegni che analizzano l’opera del pittore in relazione all’attività della sua bottega, all’influenza esercitata dalla Controriforma nella sua produzione e al rapporto con altri artisti a lui contemporanei.

La presentazione del catalogo presso il Centro Comunale di Cultura sarà l’occasione per approfondire con la curatrice i contenuti della mostra, le opere e il sentimento pittorico di una delle figure più rappresentative della pittura piemontese a cavallo tra Cinque e Seicento.

L’incontro è organizzato in collaborazione con UNITRE Valenza ed è aperto a tutti i cittadini.

Per informazioni: 0131 949286 / biblioteca@comune.valenza.al.it