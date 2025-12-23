Dopo aver celebrato lo scorso anno l’importante traguardo della 60ª edizione, che ha visto 230 persone, tra adulti e bambini, tuffarsi nelle acque della Baia del Sole, Alassio si prepara ad accogliere anche quest’anno uno degli appuntamenti più attesi delle festività natalizie. Venerdì 26 dicembre, come da tradizione, torna infatti il Cimento Invernale di Santo Stefano, giunto alla sua 61ª edizione e confermato come una delle manifestazioni più longeve e partecipate non solo della Liguria, ma dell’intero panorama nazionale.

Il cuore dell’evento sarà, come sempre, l’area del Pontile Bestoso, dove a partire alle ore 11.15 adulti e bambini si ritroveranno, pronti a tuffarsi nel mare di Alassio. La manifestazione è organizzata dalla Società Nazionale di Salvamento, in collaborazione con l’Assessorato al Turismo del Comune di Alassio, e richiama ogni anno un pubblico numeroso che segue con entusiasmo questo storico appuntamento. L’iscrizione va effettuata il giorno stesso della manifestazione direttamente sul posto e per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 338 3068111. A tutti i partecipanti saranno consegnati omaggi e un diploma di partecipazione, prima del tradizionale brindisi finale che suggellerà una mattinata all’insegna del divertimento e della condivisione. Ad accompagnare il tuffo dei bagnanti non mancheranno momenti di animazione e l’immancabile sottofondo musicale del Corpo bandistico della Città di Alassio, che contribuirà a rendere ancora più suggestiva l’atmosfera. A presentare la manifestazione sarà il presidente della Marina di Alassio Rinaldo Agostini.

Il vicesindaco del Comune di Alassio, Angelo Galtieri, dichiara: “Nella cornice unica di Alassio Christmas Town illuminata a festa, siamo particolarmente felici di dare avvio alla 61ª edizione del Cimento Invernale di Santo Stefano: un appuntamento che rappresenta una festa all’insegna dell’entusiasmo e della condivisione, con il nostro meraviglioso mare protagonista. Questa iniziativa, molto sentita dalla nostra comunità, di anno in anno è diventata sempre più partecipata e coinvolgente grazie all’impegno della Società Nazionale di Salvamento e a tutte le realtà che collaborano alla sua ottima riuscita, che ringraziamo sentitamente”.

“Siamo felici – dichiara la Società Nazionale di Salvamento – di dare il benvenuto a tutte le persone, grandi e piccini, che parteciperanno alla 61ª edizione del mitico Cimento Invernale di Alassio. Questa manifestazione rappresenta una tradizione storica per la nostra città e per tutti gli appassionati del mare: molto più di una semplice prova di coraggio, ma prima di tutto un momento di condivisione, entusiasmo e forte legame con il nostro litorale. Ogni anno riesce questa iniziativa riesce a coinvolgere persone di tutte le età, trasmettendo valori autentici di passione, partecipazione e amore per il mare”.

Il Cimento Invernale si inserisce nel suggestivo scenario di Alassio Christmas Town, che in queste settimane ha trasformato la città in un grande villaggio natalizio illuminato a festa e ricco di attrazioni per tutte le età. Tra queste figurano il Luna Park in Piazza Partigiani, la pista di pattinaggio sul ghiaccio accanto al Palazzo Comunale, la Casetta di Babbo Natale in piazza Matteotti – pronta a far posto poi alla Befana – il mercatino artigianale “Arte del Natale” in Piazza Airaldi e Durante con laboratori dedicati ai bambini, il concorso “Lo Shopping dei Sogni” e numerose animazioni diffuse lungo le vie cittadine. Nel pomeriggio di Santo Stefano sono previsti due appuntamenti, alle ore 16.30 e 17.30 in Piazza Matteotti, con lo spettacolo natalizio “Squilibrio e le sue spericolate acrobazie!”, che coinvolgerà i bimbi con giochi di magia, numeri di equilibrismo e suggestive esibizioni di giocoleria luminosa. Presso la Galleria Artender in Passeggiata Cadorna 53, sarà inoltre possibile visitare la mostra “Re-Start” di Vanessa Di Mario, dedicata al tema delle case di riposo e patrocinata dal Comune di Alassio, aperta fino al 4 gennaio.

Dopo il 26 dicembre, il calendario di Alassio Christmas Town proseguirà con una serie di eventi speciali. Domenica 28 dicembre spazio all’adrenalina e alla meraviglia con la possibilità di vivere un’esperienza emozionante come il volo in parapendio biposto, pensato per chi desidera ammirare Alassio da una prospettiva privilegiata, sospeso tra mare e cielo. Accompagnati da piloti esperti e qualificati, i partecipanti potranno vivere un’emozione indimenticabile, sorvolando la Baia del Sole e il suo splendido litorale, con appuntamento in Largo Fiamme Gialle d’Italia. L’attività è a pagamento, con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento dei posti disponibili. Per informazioni e prenotazioni: 347 8301483 – 338 8832164.

Mercoledì 31 dicembre, in Piazza della Libertà alle ore 22.00, si terrà il Concerto di San Silvestro con musica anni ’70, ’80 e ’90, protagonisti Max Fly ed Elena Ferretti, finalista di The Voice Senior, ad accesso libero. Giovedì 1° gennaio, alle ore 18.30, il cielo di Alassio si illuminerà con il grande spettacolo pirotecnico di Capodanno, mentre alle ore 21 l’Ex Chiesa Anglicana ospiterà il Concerto di Capodanno dell’Orchestra Sinfonica del Ponente, diretta da Massimo Dal Prà, con ingresso libero.

Il programma completo sfogliabile di Alassio Christmas Town è consultabile on line nella sezione dedicata del portale turistico della città di Alassio https://www.visitalassio.com/it/eventi-importanti/alassio-christmas-town e al seguente link diretto: https://online.fliphtml5.com/ysiuf/tawv/#p=1

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica IAT: tel. 0182 647027; mail info@visitalassio.comhttps://www.visitalassio.com/it